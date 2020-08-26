В Москве во время ливня протекла крыша в Новой Третьяковской галерее на Крымском валу

Здание закрыто, посетители эвакуированы, говорят в пресс-службе музея. Как передает агентство «Интерфакс», пострадали экспонаты выставки «Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина». В результате сильных дождей в Москве также затопило ряд улиц.