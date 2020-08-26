Власти Украины продлевают карантин и закрывают границы страны для иностранцев до конца сентября

Это решение связано с ухудшением ситуации с коронавирусом.

Украина готовится ко второй волне, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его словам, каждый день фиксируется более полутора тысяч новых заболевших, поэтому «для защиты граждан» продлеваются ограничительные меры. Они будут действовать минимум до начала ноября. На Украине введен так называемый адаптивный карантин – страна поделена на 4 зоны, в которых в зависимости от эпидемической ситуации действуют разные ограничения — «зеленая», «желтая», «оранжевая» и «красная». Это, по словам премьер-министра, позволяет «удержать баланс между активной жизнью и соблюдением ограничений». Как сообщили в Минздраве, в «зеленой» зоне правила ужесточаются – запрещены дискотеки, работа развлекательных заведений, ночных клубов, деятельность общепитов с организацией досуга. Правительство также запретило въезд на территорию страны иностранцев, если у них нет разрешения на проживание на Украине. Есть также ряд исключений, например, для учащихся украинских вузов и членов гуманитарных миссий. Это ограничение действует до конца сентября.

На Украине за все время эпидемии зафиксировано 110 тысяч заболевших коронавирусом. Около 2,5 тысяч человек скончались