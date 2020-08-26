Главврач омской больницы №1 просит Шарите предоставить данные исследования, подтверждающих версию об отравлении

Главврач омской больницы №1, куда первоначально доставили Алексея Навального, просит берлинскую клинику Шарите предоставить данные исследования, подтверждающих версию об отравлении.

Александр Мураховский уточнил, что диагноз «отравление» был основным и определяющим при поступлении Навального, но результаты лабораторных исследований его не подтвердили. Мураховский добавил, что омская больница готова обменяться информацией с немецкой клиникой, чтобы скорректировать лечение Навального и окончательно поставить диагноз.

В Кремле считают, что говорить об отравлении Навального преждевременно, так как отравляющее вещество не найдено. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как утверждает Песков, Кремль заинтересован в том, чтобы причины произошедшего с Навальным были установлены.