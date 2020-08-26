Несколько улиц в Москве оказались затопленными из-за проливного дождя

В частности, это Большая Татарская, Малая Бронная, Пятницкая, Преображенская площадь. Подтопления зафиксированы почти во всех районах города, — сообщил ТАСС источник в экстренных службах. По его данным, затопило несколько подземных переходов. На видео, опубликованных в соцсетях, люди переходят дороги почти по пояс в воде.

В здании Третьяковской галереи на Крымском валу протекла крыша. Очевидцы утверждают, что из музея экстренно эвакуируют экспонаты. В то же время, администратор галереи сообщила корреспонденту ТАСС, что сотрудники музея своими силами убирают воду и сушат помещение. В затопленном зале проходит выставка «Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина».

Сильный дождь в Москве продолжается уже несколько часов. Информации о пострадавших пока нет. На портале мэрии сообщается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в городе до девяти вечера.

В пресс-службе галереи Интерфаксу подтвердили, что все экспозиции и выставки в Новой Третьяковке закрыты из-за протечки крыши. Посетители эвакуированы. В галерее пообещали предоставить бесплатные билеты для посещения музея в другой день.