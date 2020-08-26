Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил письмо президенту Путину

Он предлагал перевести бывшего губернатора Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край. По мнению Жириновского, это поможет снизить напряженность в регионе.

Бывший губернатор находится в московском СИЗО «Лефортово». Басманный суд арестовал его до 9 сентября, — напоминает Интерфакс.