В США на сотом году жизни скончался Марк Сертич – самый возрастной хоккеист, что зафиксировано в книге рекордов Гинесса. Сертич участвовал во Второй мировой войне, играл в хоккей с 11 лет и по его собственным подсчетам за карьеру забросил около десяти тысяч шайб. В 90-летнем возрасте Сертич три раза в неделю выходил на лед, чтобы поиграть с командой пожарной части. Последний раз это произошло в июле.