Украина до 28 сентября закрывает свои границы для иностранных граждан

Такое решение принято правительством. Власти опасаются второй волны коронавируса. Как уточнил министр внутренних дел Арсен Аваков, ограничения не распространяются на тех, кто въезжает в страну транзитом, членов международных гуманитарных миссий, культурных деятелей, которые имеют приглашения, и ряда других категорий.