Нобелевский лауреат по литературе, член Координационного совета Светлана Алексиевич считает, что белорусская оппозиция нуждается в мировой поддержке и помощи России. Сегодня Алексиевич допрашивали в Следственном комитете по уголовному делу о призывах к захвату власти. Алексиевич сообщила, что отказалась давать показания, она остается в статусе свидетеля.
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