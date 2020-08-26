Нобелевский лауреат по литературе, член Координационного совета Светлана Алексиевич считает, что белорусская оппозиция нуждается в мировой поддержке и помощи России. Сегодня Алексиевич допрашивали в Следственном комитете по уголовному делу о призывах к захвату власти. Алексиевич сообщила, что отказалась давать показания, она остается в статусе свидетеля.