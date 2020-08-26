Правительство Германии серьезно относится к выводам врачей клиники Шарите о том, что Алексей Навальный был отравлен

Правительство Германии серьезно относится к выводам врачей клиники Шарите о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен. Берлин ожидает прозрачного и скорого расследования, — заявила официальный представитель правительства Ульрике Деммер.

Между тем, в Кремле сегодня заявили, что утверждения об отравлении Навального преждевременны до тех пор, пока не будет обнаружено отравляющее вещество. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал выводы немецких врачей поспешными. Он подчеркнул, что Кремль категорически против того, чтобы в нынешней ситуации кто-то наклеивал ярлыки, то есть называл отравлением то, что пока не подтверждено окончательно как отравление.