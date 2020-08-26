Омская больница, куда первоначально доставили Навального, просит Шарите предоставить данные лабораторных исследований

Омская больница, куда первоначально доставили Алексея Навального, просит берлинскую клинику Шарите предоставить данные лабораторных исследований, подтверждающих версию об отравлении. Об этом заявил главврач Александр Мураховский. По его словам, омская больница готова обменяться информацией с немецкими коллегами, чтобы эффективно скорректировать лечение Навального и поставить диагноз. Мураховский уточнил, что диагноз «отравление» был основным и определяющим при поступлении Навального, но результаты лабораторных исследований его не подтвердили.
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Об отравлении Алексея Навального
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