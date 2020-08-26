Детективный роман Агаты Кристи «Десять негритят» будет переименован во Франции

Новое название – «Их было десять», — объявили издатели популярной книжной серии «Ливр де Пош». Правнук писательницы Джеймс Причард, распоряжающийся литературным наследием Кристи, не хочет, чтобы название книги кого-либо шокировало. По его мнению, Агата Кристи, прежде всего, хотела развлечь своих читателей и не желала никого обидеть.