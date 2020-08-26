Петербургские метростроители объявили забастовку. Им не платят почти всё лето

Ночная смена компании «Метроподземстрой» отказалась выходить из шахты западнее дома номер 100 по Ленинскому проспекту. В госкомпании «Метрострой» говорят, что со следующего месяца рабочих переведут в другую организацию. Ранее на этом участке неоднократно приостанавливали проходку.

В целом кризис последних лет на предприятии постоянно сопровождается забастовками. Кроме того, бюджет города перекроили под борьбу с коронавирусом, отняв часть денег у метро. Вдобавок, Смольный не может поделить «Метрострой» с владельцами — семьей Вадима Александрова. При этом его сын Николай уже находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве. И это еще не все — заблокированы счета компании. Так что, на этом фоне все чаще мелькают новые игроки. О своем интересе к подземке уже сообщила российско-китайская корпорация и в Смольном стали все чаще видеть людей одного из друзей президента России — Геннадия Тимченко.

К этому часу бастующие вышли из шахты для переговоров с руководством.