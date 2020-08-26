В ФБК отреагировали на выкуп бизнесменом Евгением Пригожиным долга Навального критикой в его адрес

Это произошло на фоне переуступки долга почти в 88 млн рублей со стороны комбината питания «Московский школьник».

Юрист ФБК Любовь Соболь в контексте заявлений связанных с Пригожиным структур подчеркнула, что меряет свою жизнь «не в баксах», а «правильными поступками по совести». Прямо не упоминая предпринимателя, она охарактеризовала Москву как город, в котором, как Соболь выразилась, «придурок из 90-х … травит детей в детских садах, получая миллиарды из московского бюджета». Незадолго до этого компания Конкорд, связанная с Пригожиным, распространила комментарий, в котором говорится, что бизнесмен хочет «раздеть и разуть участников группы недобросовестных людей». Имеются в виду ФБК, оппозиционер Алексей Навальный и его соратники. При этом предприниматель отметил, что не будет преследовать политика только в случае его смерти. Навальный сейчас находится в коме в немецкой больнице.

Комбинат питания «Московский школьник» переуступил Пригожину многомиллионный долг, назначенный ФБК, Навальному и Соболь по решению суда. Оно было связано с расследованием фонда о вспышке дизентерии в детских садах и школах Москвы из-за некачественного питания. Сам Пригожин связь с «Московским школьником» всегда отрицал.

На фоне долга почти в 88 млн рублей Навальный ранее объявил о ликвидации ФБК и создании Фонда защиты прав. Пригожин в ответ на это перевел миллион рублей, который оппозиционер вернул обратно.