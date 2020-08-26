Правительство Германии исключает возможность политического влияния на заключение врачей клиники, где лечат Навального

Правительство Германии исключает возможность политического влияния на заключение врачей берлинской клиники Шарите, где проходит лечение Алексей Навальный, — заявила представитель кабинета Ульрике Деммер. Она подчеркнула, что власти абсолютно доверяют врачам Шарите.

Ранее представители клиники объявили, что Навальный отравлен. Конкретное вещество установить не удалось. По словам врачей, угрозы жизни Навального нет, но не исключены долгосрочные последствия для его нервной системы.