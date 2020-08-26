Нобелевский лауреат, писательница Светлана Алексиевич покинула Следственный комитет Белоруссии после сорокаминутного допроса. Она сообщила, что остается в статусе свидетеля по делу о призывах к захвату власти. Ранее Алексиевич заявила, что оппозиционеры не намерены устраивать переворот в Белоруссии и будут добиваться диалога с действующей властью. Для организации переговоров может потребоваться помощь других стран.