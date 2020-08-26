Болгария продлила режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации до конца сентября

Решение принято на заседании правительства. Оно проходило в режиме видеоконференции. За последние сутки болгарские врачи выявили 203 новых случая заражения коронавирусом, всего в Болгарии заболели более 15 с половиной тысяч человек. Власти подчеркивают, что продление режима чрезвычайной эпидемиологической ситуации не предусматривает новых ограничений для населения.