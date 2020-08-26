45% россиян опрошенных ВЦИОМ опасаются, что их могут чипировать без их ведома

При этом лишь 41% респондентов считают, что скрытое чипирование в принципе возможно. 77% относятся к идее чипирования отрицательно, сторонники – их всего 8% — в качестве основных преимуществ называют отсутствие необходимости носить с собой документы и банковские карты, а также возможность установить местонахождение пропавшего человека, — отмечает Интерфакс.