Депутаты МГД подготовили проект постановления об обязательных ежеквартальных выплатах ветеранам ВОВ в размере 600 тыс

Депутаты МГД подготовили проект постановления об обязательные ежеквартальные выплаты ветеранам ВОВ в размере 600 тысяч рублей, — сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на авторов документа Михаила Тимонова из фракции «Справедливая Россия» и коммуниста Евгения Ступина. Тимонов уточнил, что проект будет внесен на рассмотрение Мосгордумы и в случае одобрения поступит в Государственную думу.