Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отрицает, что просила о помощи страны Европейского союза

Она заявила в интервью газете Mond, что белорусы уже получили поддержку, на которую могли рассчитывать, но только белорусские народ должен урегулировать внутренние проблемы. При этом Тихановская добавила, что открыта к диалогу со всеми, но момент для разговора с Москвой пока не наступил.