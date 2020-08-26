Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич прибыла в Следственный комитет Белоруссии

Как напоминает ТАСС, Алексиевич приглашена для дачи показаний по делу о призывах к захвату власти. Оно было возбуждено в связи с созданием координационного совета оппозиции.

Координационный совет белорусской оппозиции не намерен устраивать переворот в Белоруссии. Его главная задача – преодоление политического кризиса в стране, — заявила член совета, нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич.