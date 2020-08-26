Главная звезда «Барселоны» Лионель Месси намерен в самое ближайшее время покинуть каталонский клуб

Еще накануне юристы аргентинского футболиста отправили в офис Барселоны факс, в котором уведомили правление клуба о желании игрока расторгнуть контракт. Как сообщает Marca, представители Месси ссылаются на пункт в договоре Лионеля, согласно которому тот может покинуть клуб бесплатно по окончании сезона. В таком случае форварду не понадобится выплачивать отступные в размере 700 миллионов евро.

Вот только в действующем соглашении футболиста с клубом, которое истекает летом будущего года, стоит конкретная дата – 30 мая. Именно до этого дня Месси должен был определиться, желает ли остаться в «Барселоне». Однако юристы аргентинца упирают на то, что из-за пандемии коронавируса сезон был продлен, поэтому все ранее оговоренные сроки должны быть сдвинуты до конца августа.

Руководство «Барселоны», в свою очередь, не хочет отдавать Лео бесплатно. Очевидно, что впереди Месси и сине-гранатовых ждут судебные разбирательства.

Впрочем, существует и другой вариант развития событий. Некоторые журналисты в Испании считают, что Лионель Месси может остаться в «Барселоне». Но лишь в том случае, если в отставку уйдет президент клуба Хосеп Марии Бартомеу.