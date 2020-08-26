Верховный суд подтвердил получение иска, оспаривающего возможность проведения трехдневного голосования на выборах

Его подали около 100 кандидатов в муниципальные депутаты из различных регионов.

Пока жалоба на трехдневное голосование только передана судье, передает агентство ТАСС. При этом дата заседания еще не назначена. Между тем до Единого дня голосования осталось меньше трех недель. Согласно утвержденному Центризбиркомом порядку, 13 сентября станет основным днем, а в предыдущие два дня можно будет проголосовать досрочно.

Это позволил сделать закон, подписанный президентом в конце июля. В штабе проекта «Объединенные демократы», выступившего инициатором иска в Верховный суд, считают, что документ следует отменить. Там настаивают: дни для досрочного голосования фактически превращаются в полноценные, а также дают возможность фальсифицировать результаты выборов. По мнению координатора проекта Анастасии Бураковой, это показало голосование по поправкам к Конституции. Кроме того, уверены авторы иска, незаконной является и норма о досрочном голосовании на придомовых территориях и на дому, которую ввел Центризбирком.

Выборы разных уровней в сентябре пройдут в 83 регионах.