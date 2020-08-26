Пригожин получил право лично требовать от Алексея Навального и других сотрудников ФБК долг почти в 90 миллионов рублей

Прокремлёвский бизнесмен Евгений Пригожин получил право лично требовать от Алексея Навального и других сотрудников Фонда борьбы с коррупцией долг почти в 90 миллионов рублей.

Компания Конкорд, связанная с Евгением Пригожиным, сообщила, что бизнесмен заключил с комбинатом Московский школьник договор уступки требования. Он поручил ему выплатить долг основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и юриста Любови Соболь в 88 миллионов рублей. Эти деньги они теперь должны лично Пригожину, которого в СМИ называют «поваром Путина». Пресс-служба Конкорда привела заявление Пригожина, из него следует, что он не намерен преследовать Навального только в случае его смерти, напомню политик находится в коме в немецкой больнице после отравления перед полётом из Томска в Москву пока не установленным веществом.

Свои действия Пригожин также объяснил намерением «раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей». Имеется в виду Алексей Навальный и его коллеги по Фонду борьбы с коррупцией. ФБК в начале прошлого года выпустил расследование, в котором обвинил комбинат питания «Московский школьник» во вспышке дизентерии в детских садах и школах Москвы из-за некачественного питания, поставленного в конце 2018-го года. В ролике одна из бывших сотрудниц комбината Наталья Шилова рассказала, что детей кормили цитата «хуже собак», поставляя мясо третьего сорта. Пригожин обратился в арбитражный суд Москвы, который обязал Навального и Соболь удалить видео и потребовал взыскать с них почти 90 миллионов рублей. В прошлом месяце политик объявил, что из-за судебного решения он ликвидирует фонд.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь на действия Пригожина отреагировала в твиттере словами о том, что в отличие она цитата «меряет свою жизнь не в баксах, а правильными поступками по совести. И намерена делать так дальше».

Выкуп предпринимателем Евгением Пригожиным долга Навального, Соболь и ФБК с юридической точки зрения не имеет никакого смысла. Об этом «Эху» сказала доктор юридических наук, адвокат Елена Лукьянова.

По мнению Елены Лукьяновой, сумма долга также вызывает большие сомнения.

Кремль не имеет отношения к заявлению бизнесмена Евгения Пригожина о выкупе долга Навального, Соболь и ФБК. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков добавил, что не понимает, о каких отношениях между Владимиром Путиным и Евгением Пригожиным может идти речь.

Получение бизнесменом Евгением Пригожиным права на долг Алексея Навального, Любови Соболь и ФБК – это прежде всего политический ход. Об этом в эфире «Эха» сказал политолог Аббас Галлямов.

По мнению Аббаса Галлямова, исключать Пригожина из списка потенциальных отравителей Навального все равно нельзя.