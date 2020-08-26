Пострадавших при взрыве в жилом доме на западе Москвы разместят в школах и гостиницах

В МЧС полагают, что причиной произошедшего стал газовый баллончик.

Микроволновка, миксер, обломки оконной рамы, стекло разбросаны в радиусе десятков метров от места ЧП. Взрыв газа произошел в квартире на третьем этаже кирпичной пятиэтажки Можайского района на Западе Москвы. Здание оцеплено лентой, движение по ближайшей улице — Кубинка — перекрыто, пожарные разбирают завалы. Квартира на третьем этаже полностью выгорела — ее, по неофициальным данным, снимали выходцы из Киргизии. Из-за пожара сильно пострадали и квартиры на 4 и 5 этажах, квартиру на втором этаже затопило в ходе тушения, рассказал ее владелец.

При взрыве никто не погиб. Пострадавших четверо, их госпитализировали. Эвакуированы 16 человек. Взрыв произошел около 10 утра, рассказала «Эху» жительница соседнего дома, ставшая свидетелем случившегося.

В этом доме нет горячего водоснабжения — его жильцы используют автоматические газовые колонки. Месяц назад здесь проверяли газовое оборудование. Но по неподтвержденным сведениям, жильцам некоторое время назад перекрыли газ и они пользовались газовым баллоном, из-за чего и мог произойти взрыв. Прибывшие на место специалисты утверждают, что газовое оборудование не было повреждено, все приборы герметичны, нарушений в их работе не выявлено. Точную причину ЧП еще предстоит установить. Власти Москвы пообещали предоставить жителям дома временное жилье на время ремонта, но сами они рассчитывают на переселение в новые дома по программе реновации.

Прокуратура и Следственный комитет проведут проверки по факту взрыва