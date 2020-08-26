Журналистка Ксения Собчак второй год подряд возглавила рейтинг Instagram-блогеров, зарабатывающих больше всего на рекламе. Его представил журнал Forbes.

С мая прошлого года по конец апреля нынешнего года доход Собчак от рекламы в Инстаграме, по данным издания, составил почти 1,5 млн долларов. Телеведущая, журналистка и блогер, как отмечается, размещала на своей странице публикации с рекламой бытовой техники, косметики и автомобилей. По сравнению с предыдущим аналогичным периодом ее доход немного уменьшился.

На второе место, по версии Forbes, вышла певица Полина Гагарина – ее рекламные доходы в Инстаграме за год, как утверждается, составили около 900 тысяч долларов. Немного от нее отстает находящаяся на третьем месте блогер Ида Галич – значительная часть ее контента посвящена материнству. В предыдущей версии рейтинга издания на ведущих ролях находились телеведущая Регина Тодоренко и певица Ольга Бузова. Всего в списке 15 человек, есть среди них и один спортсмен: как утверждается, рекламные доходы в Инстаграме замыкающего десятку бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова составили примерно 600 тысяч долларов.

Общий рынок российской рекламы в Инстаграме, по оценкам экспертов, может составлять около 10 млрд рублей.