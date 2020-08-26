Мосгаз считает, что газовое оборудование не могло стать причиной взрыва и пожара в жилом доме на западе Москвы

Мосгаз считает, что газовое оборудование не могло стать причиной взрыва и пожара в жилом доме на улице Кубинка на западе Москвы. Сообщается, что специалисты компании проверили состояние газового оборудования, все приборы целы и герметичны, нарушений в их работе нет. По данным столичного управления МЧС, пострадали пять человек, двое госпитализированы, погибших нет. По факту взрыва и пожара проверку ведет прокуратура Москвы.