В Кремле не видят причин для ухудшения отношений с западом на фоне ситуации с Алексеем Навальным, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, российские власти заинтересованы в том, чтобы узнать причины ухудшения состояния Навального. Песков утверждает также, что оценки состояния пациента абсолютно одинаковы и у российских врачей, и у немецких.