По словам Пескова, действия Пригожина не имеют отношения к Кремлю

Действия директора компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгения Пригожина, в том числе судебного порядка в отношении Фонда борьбы с коррупцией, не имеют отношения к Кремлю, а также к президенту России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

На вопрос журналиста, проговаривал ли Пригожин с Путиным свои заявления по поводу долга ФБК или нет, Дмитрий Песков ответил: «Пригожин является предпринимателем, бизнесменом, неоднократно судился в связи с публикациями в его адрес. Насколько я понимаю, какие-то процессы ему удалось выиграть, и он в данном случае предпринимает те действия, которые считает нужным, исходя из собственных интересов, поэтому это никакого отношения к нам не имеет. Это не имеет и не может иметь никакого отношения к президенту».



Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил долг Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и Любови Соболь. Это более 87 миллионов рублей, которые суд взыскал с ФБК Навального и Соболь по иску комбината питания «Московский школьник». Теперь они должны эти деньги лично Пригожину. Тот объяснил свои действия тем, что, цитирую, «хочет раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей». Как выразился Пригожин, если Навальный будет жить, то он должен ответить «по всей строгости российского закона». Цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».



В начале прошлого года ФБК выпустил расследование, в котором обвинил комбинат питания «Московский школьник» во вспышке дизентерии в московских детских садах и школах в конце 2018 года.



«Московский школьник» подал в суд и иск был удовлетворен. После этого Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией и создании нового юридического лица – Фонда защиты прав, — напоминает издание «Медуза».