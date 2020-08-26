Убежища в Литве, по данным Вильнюса, за последнее время попросили 11 граждан Белоруссии

Как отмечается, с такими запросами они обратились на фоне протестов, не утихающих в Минске и других крупных городах.

Только один житель Белоруссии попросил дать ему убежище, непосредственно находясь в соседней Литве. Остальные 10 – на границе, рассказала глава литовского департамента миграции. В ведомстве оценили это число как очень небольшое – но не исключают, что в случае продолжения протестов и давления со стороны силовиков количество просьб об убежище может только вырасти. По утверждениям Вильнюса, у всех белорусов, кто уже это сделал, один мотив – опасения расправы на родине. В Литву, как отмечается, также приехали еще 20 человек, воспользовавшихся гуманитарным исключением для жителей Белоруссии. Оно было принято в середине августа на фоне протестов.

Заявления Вильнюса ранее осуждали в российском МИДе: слова о непризнании президентских выборов в Белоруссии там называют «вмешательством» во внутренние дела страны.

На фоне протестов в Белоруссии в Литву въехала и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская: ей предоставили политическое убежище.