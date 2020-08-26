Мосгорсуд признал бывшего полковника Дмитрия Захарченко склонным к побегу и нападению на сотрудников правоохранительных органов. Таким образом, без удовлетворения осталась апелляционная жалоба адвокатов. Как отмечает ТАСС, Захарченко принимал участие в судебном заседании по видеосвязи.