В Минобороны утверждают, что дедовщины в российской армии больше нет

Эти слова прозвучали на фоне ряда громких ЧП в армии, которые по словам родным военных произошли именно из-за неуставных отношений.

Такие понятия как дедовщина и казарменное хулиганство как уверяет замминистра обороны Андрей Картаполов остались в прошлом. Помощник Сергея Шойгу объявил об этом на военно-техническом форуме «Армия-2020» в подмосковной Кубинке. По мнению Картаполова число воинских преступлений резко снизилось благодаря действиям по наведению порядка в вооружённых силах, а неуставные отношения были полностью искоренены. Благодаря этому все больше молодых россиян, как считает замминистра обороны, хотят служить в армии.

Отметим, что ещё в сентябре прошлого года глава военного ведомства Шойгу рапортовал, что почвы для дедовщины в армии после проведенной в ней реформы нет. Через месяц рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек в воинской части в Забайкалье, позже он сказал, что устроил бойню из-за неуставных отношений. Так же считают и в региональном комитете солдатских матерей. После трагедии в части правозащитники отмечали, что неуставные отношения в армии после реформы никуда не исчезли. Наоборот, контрактники, которые теперь руководят срочниками, часто более жестоки, чем были «деды».

Дедовщину в качестве причины 19-летнего рядового из Иркутской области Дмитрия Вебера называла его мать. Солдата нашли мертвым с множеством порезов и синяков в апреле в Воронеже – там часть готовили к параду Победы. В СК полагают, что солдат покончил с собой. Родные погибшего убеждены, что его убили двое контрактников.