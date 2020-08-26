Песков: Кремль также как и все заинтересован в установлении причин произошедшего с Навальным

Кремль также как и все заинтересован в установлении причин приведших к коме оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

«Это — российский гражданин, который находится в коме, и мы хотели бы выяснить, что стало причиной этой комы», — сказал он журналистам.

Песков подчеркнул, что в Кремле заинтересованы в установлении того, что произошло с Навальным. «Мы также заинтересованы в том, чтобы понять и определить, что случилось с больным, но пока мы это сделать не можем», — сказал он.

Отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы», выясняется ли круг лиц, с которыми контактировал Навальный, пресс-секретарь заявил, что это не компетенция Кремля и переадресовал эти вопросы в российские правоохранительные органы.

«Я бы переадресовал этот вопрос к нашим правоохранительным органам, у которых наверняка имеются собственные суждения о целесообразности тех или иных действий», — сказал Песков.

«В любом случае это не является прерогативой администрации президента», — добавил он.