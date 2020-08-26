Священный Синод РПЦ расширил сферу пасторской ответственности на Восточный Тимор и Папуа – Новую Гвинею

Русская православная церковь включила в сферу ответственности Сингапурской епархии Папуа-Новую Гвинею и Восточный Тимор. Об этом заявил на заседании священного синода РПЦ церковный деятель и журналист Владимир Легойда. Напомним, что Православие является преобладающей конфессией в России, Украине, Белоруссии и Молдавии, а также странах Балканского полуострова, в Грузии и на Кипре.

Сингапурская епархия азиатского экзархата Русской Православной церкви была учреждена в конце 2018 года. Сделано это было в ответ на действия Константинополя на Украине, где вопреки желанию канонической церкви была создана параллельная церковная структура.

Ранее Папуа-Новую Гвинею и Восточный Тимор не представляли интереса для православной церкви. Поскольку 98% граждан там исповедуют католицизм.