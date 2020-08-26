Крымские коммунальщики признают, что ситуация с засухой на полуострове будет хуже, чем ожидалось

По словам гендиректора госпредприятия «Вода Крыма» Владимира Баженова, обмелели все три водохранилища. Он назвал ситуацию уникальной, так как на севере Крыма весной были обильные осадки. Проблема с водоснабжением в Крыму возникла после присоединения полуострова к России. Тогда Украина перекрыла поступление воды из Херсонской области.