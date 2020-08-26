Вице-президент США Майк Пенс сегодня выступит с речью в рамках Национального Республиканского Съезда — в понедельник Республиканская Партия официально реноминировала Пенса и президента Дональда Трампа в качестве кандидатов в вице-президенты и президенты США на выборах этого года.

В качестве места своего выступления вице-президент США Майк Пенс выбрал национальный монумент — историческую крепость Форт МакГенри в Балтиморе, которая сыграла ключевую роль в войне Соединенных Штатов против Британской Империи и защитила балтиморский порт от британцев. Битва впоследствии вдохновила юриста и поэта-любителя Фрэнсиса Скота Ки на написание американского гимна «Знамя, усыпанное звездами». Для того чтобы иметь возможность организовать выступление Майка Пенса в Форте МакГенри, Республиканской партии пришлось получать специальное разрешение от национальной парковой службы США. Но подготовка мероприятия омрачилась неприятным инцидентом — во время сооружения сцены для выступления автопогрузчик повредил историческую мощеную дорогу на территории крепости, отреставрированную в 1930-х годах. Группа защитников национальных парков уже выразила свое возмущение случившимся.

В заявлении на проведения мероприятия с вице-президентом указано, что на нем будут присутствовать зрители, а организаторы запросили разрешение также гольф-карты для перемещения гостей по территории национального парка.

Во вторник главным спикером Национального Республиканского Съезда стала первая леди США Мелания Трамп, которая попыталась убедить женщин — электорат, среди которого Дональд Трамп потерял больше всего поддержки, голосовать на выборах за ее мужа. Завтра с заключительной речью на съезде выступит сам Дональд Трамп.