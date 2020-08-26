План новых коронавирусных ограничений составляют в Смольном. Там ждут вторую волну эпидемии

Число заболеваний коронавирусом, которое выявили в Петербурге, снова растет. Ученые из Политехнического университета, Петербургского университета и НИИ гриппа официально подтвердили, что городу следует готовиться ко второй волне пандемии.

Вице-губернатор Евгений Елин рассказал изданию «Фонтанка.ру», что вероятнее всего, в первую очередь станут запрещать то, что разрешили последним. Например, работу торговых центров и ресторанов. Полной ясности нет, так как пока нет позиции Роспотребнадзора, по каким критерия вводить те, или иные ограничения. Но ученые уже советуют чиновникам согласовать с ведомством план ограничений на транспортные сообщения и работу отдельных организаций. Также они предложили Смольному предпринять исключительные меры для того, чтобы не допустить повторного блокирования отдельных сЕкторов экономики города.

Ученые ждут всплеск новых случаев заболеваний в Петербурге к середине сентября или началу октября. По их мнению, это произойдет из-за того, что с началом учебного года вновь возникнут коллективы с высоким уровнем контактов.