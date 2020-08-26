ТАСС: Специалисты не нашли повреждений газового оборудования во время визуального осмотра жилого дома на улице Кубинка

Специалисты газовой службы, по данным ТАСС, не нашли повреждений газового оборудования во время визуального осмотра жилого дома на улице Кубинка.

Они говорят, что точные причины взрыва еще предстоит установить. Ранее источники агентств в экстренных службах утверждали, что причиной произошедшего могла стать неисправность газовой колонки. За взрывом последовал пожар, огнем были охвачены три этажа пятиэтажного дома. По разным данным, пострадали от четырех до пяти человек. Спасены шестнадцать. В настоящее время пожар ликвидирован, ему был присвоен повышенный ранг сложности.