В Лос-Анджелесе сегодня отроется крупнейший аукцион по продаже реквизита из голливудских фильмов на общую стартовую сумму в 6 миллионов долларов. Аукцион не остановил даже коронавирус.

850 предметов, использовавшихся в качестве реквизита в культовых голливудских фильмах и сериалах будет выставлено сегодня на живом аукционе Prop’s Store. Шлем Тома Круза из фильма Топ Ган оценен в начальную сумму в 60 тысяч долларов, пасспорт Джеймса Бонда из Умри, но не сейчас в 2.5 тысячи, руки-ножницы Джонни Деппа из кинофильма Эдвард Руки-Ножницы выставлен за 6 тысяч, настольная игра из Джуманджи — за 70 тысяч, костюм химической защиты Уолтера Уайта из сериала Во Все Тяжкие — за 5 тысяч долларов, и наконец, эстимейт трехметровая миниатюра космического корабля из Чужого Ридли Скота составляет от 300 до 500 тысяч долларов.

Живой аукцион впервые начал проводиться в Лондоне в 2014 году и в Лос-Анджелесе проводится впервые. Организаторы заранее решили провести аукцион в Калифорнии, поэтому их не остановил даже коронавирус — единственное отличие заключается в том, что из-за пандемии аукцион, который всегда проводился оффлайн с возможностью увидеть лоты своими глазами, в этот раз будет проведен полностью онлайн.

Аукцион Prop’s Store откроется сегодня в 10 утра по западному времени (8 вечера по Москве) и будет длиться два дня с прямой трансляцией.