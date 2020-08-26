Мелания Трамп на съезде Республиканской партии призвала американцев к объединению

Она не стала критиковать демократов, сказала, что Дональд Трамп во всем ее поддерживает. Первая леди посвятила свое выступление преимущественно своей деятельности по поддержке женщин, детей и института семьи. На съезде также выступил сын президента Эрик. Он, обращаясь к Дональду Трампу, сказал, что Америка снова стала сильной и безопасной.