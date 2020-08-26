В ходе спасательных работ после взрыва газа на западе столицы было спасено 13 человек – ГУ МЧС по Москве

Взрыв и пожар произошел в жилом доме на западе Москвы. На месте происшествия сейчас работаю спасатели, рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» дежурный офицер центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по городу Москве Сергей Власов. По его словам, в ходе спасательных работ были спасены 13 человек.

«Сегодня в 9.48 в оперативную дежурную смену управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по улице Кубинка, дом 4. По предварительным данным произошло возгорание в пятиэтажном жилом доме. В ходе спасательных работ и тушения пожара из дома были спасены 13 человек», — сказал он.

Ранее сообщалось, что причиной взрыва могла стать неисправность газовой колонки.