Эксперт предположил, что в случае с Навальным было использовано «боевое отравляющее вещество»

Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» врач, бывший сотрудник реанимации московской больницы N 7 Алексей Моторов.

«Скорее всего, было использовано боевое отравляющее вещество. И сделано это было не для того, чтобы человека напугать или на какое-то время его устранить, а для того, чтобы его убить», — сказал он.

А.Моторов считает, что интоксикацию пищевую, алкогольную или наркотическую установить достаточно просто благодаря аппаратуре, которой оснащено подавляющее большинство больниц. А вот маленькие дозы отравляющего вещества, по его словам, «определить очень сложно».

«В этом случае всегда основной версией будет влияние извне. Версия отравления она все равно будет основной. И даже отсутствие данных лабораторных исследований, которые не подтверждают, отвергать эту версию нельзя», — отметил он.

В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию БСМП No1. В субботу он был перевезен в берлинскую клинику Charite.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у него токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление — только одна из возможных причин состояния пациента. По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче Навального не выявлено.