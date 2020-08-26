В Перу врачи сегодня начинают двухдневную забастовку

Медики инициировали акцию на фоне распространения в стране коронавируса.

Во время забастовки, которая продлится до конца завтрашнего дня, продолжит работать только служба неотложной помощи, сообщила Перуанская медицинская федерация в письме министру здравоохранения страны. Ранее представители организации уже угрожали властям забастовкой, она должна была пройти в середине июля, но от этих планов в профсоюзе отказались после встречи с представителем минздрава. Тогда обсуждался бюджет сферы здравоохранения в Перу, формирование штатов медучреждений и другие темы. Но многие вопросы остались нерешенными.

Медики требуют повышения зарплат, выплаты бонусов, улучшения условий труда и усиленных мер по защите сотрудников медучреждений от коронавируса. В Национальной гильдии врачей заявляли, что в некоторых больницах медики месяцами не получали положенных выплат, им не выдавались необходимые средства защиты и не проводились тесты на коронавирус.

В Перу за все время эпидемии зарегистрировано более 600 тысяч случаев заболевания, почти 30 тысяч человек кончались