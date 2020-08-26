Число абитуриентов московских медицинских колледжей на фоне пандемии, как утверждают в мэрии, увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом. По словам вице-мэра Анастасии Раковой, подано 40 тысяч заявлений. Для подрастающего поколения теперь врачи стали достойным примером истинного профессионализма и преданности своему делу, — отмечает чиновник.