Глава Тувы утверждает, что пока ему поставили предварительный диагноз «пневмония»

Глава Тувы, доставленный на обследование в Москву, утверждает, что пока ему поставили предварительный диагноз «пневмония». Шолбан Кара-оол сообщил в своем инстаграме, что находится в госпитале имени Вишневского. Ему стало чуть лучше. Напомню, накануне глава Минздрава Михаил Мурашко сказал, что пока нет подтвержденных данных, что глава Тувы вновь заразился коронавирусом.
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