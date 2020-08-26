Прижизненный памятник первому президенту Татарстану Минтимеру Шаймиеву поставили в его родной деревне

Бюст установлен в его родной деревне Аняково, сообщает пресс-служба главы региона.

В Актанышском районе республики прошла торжественная церемония открытия бронзового бюста первому главе Татарии Минтимеру Шаймиеву. В мероприятии приняли участие заместитель полпреда президента РФ в Поворжском Федеральном Округе Игорь Паньшин и глава Татарстана Рустам Минниханов.

Руководитель республики отметил, что открытие бюста Минтимеру Шаймиеву — не просто дань уважения выдающемуся современнику, но и жизненный ориентир для подрастающего поколения.

Также было отмечено, что с именем Шаймиева связаны наиболее значимые республиканские проекты и программы, такие как ликвидация ветхого жилья, газификация населенных пунктов, социальная ипотека.

Активная деятельность Минтимера Шаймиева признана ЮНЕСКО. Он является ее посланником по межкультурному диалогу.

Ментимер Шаймиев руководил Татарстаном с 1991 по 2010 годы, сейчас — государственный советник республики.