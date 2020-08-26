На западе Москвы в жилом доме произошел взрыв

После этого пожар охватил три этажа. Несколько человек, по данным источника Интерфакса, отрезаны огнем на верхних этажах, в здании рушатся перекрытия. МЧС отмечает, что как минимум 10 человек уже спасены. Одна женщина пострадала. По предварительным данным, взорвался бытовой газ. Пожару присвоен повышенный номер сложности.
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