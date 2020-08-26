Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о подготовке к российскому этапу «Формулы-1», сообщила пресс-служба правительства. Участники Гран-при Сочи получат бесплатные визы и смогут беспрепятственно въехать на территорию России.

Упрощенный режим получения виз распространяется на пилотов, почетных гостей, журналистов, а также тех, кто занимается организацией соревнований. Заявки от оргкомитете «Формулы-1» будут рассматриваться в приоритетном порядке", — отметили в пресс-службе правительства.

Руководство «Формулы-1» 10 июля подтвердило проведение Гран-при России. В релизе организаторов отмечалось, что этап в Сочи станет первым в нынешнем сезоне, который пройдет в присутствии зрителей. Данное решение было принято после согласования со всеми заинтересованными сторонами — правительством РФ, руководством Ф-1. На автодроме в Сочи рассчитывают принять до 30 тысяч болельщиков. При этом зрители смогут присутствовать только на трибунах. Традиционные для соревнований автограф-сессии и прогулки по пит-лейну не состоятся. Напомню, что предыдущие 9 этапов Гран-при из-за пандемии коронавируса прошли при пустых трибунах.

Российский этап чемпионата мира FIA «Формула-1» пройдет в Сочи с 24 по 27 сентября.