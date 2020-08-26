Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил долг Фонда борьбы с коррупцией у компании «Московский школьник»

Бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют «поваром Путина», выкупил долг ФБК на десятки миллионов рублей по иску о защите деловой репутации. Теперь Фонд, его основатель Алексей Навальный и юрист Любовь Соболь должны вернуть деньги лично предпринимателю.

«Раздеть и разуть» сотрудников ФБК хочет Евгений Пригожин. Его слова приводит пресс-служба компании «Конкорд», которая и сообщила о заключении договора уступки требования между бизнесменом и компанией «Московский школьник». Пригожин отмечает, что, выкупив долг, он хочет рассчитаться с компанией, которая из-за расследования ФБК якобы понесла убытки. Сотрудников Фонда Пригожин называет «группой клеветников». По его словам, если Алексей Навальный, которого в состоянии комы доставили на лечение в Берлин, скончается, то предприниматель, цитата, «не намерен преследовать его на этом свете». Если же политик выживет, то ответит по всей строгости закона. Что касается ФБК и Любови Соболь, то юристы уже начали работу по принудительному взысканию долга.

В завершение заявления Пригожин напомнил, что благодаря поправкам к Конституции российское законодательство теперь имеет приоритет над международным. Напомню, что суд взыскал с ФБК, Навального и Соболь 88 миллионов из-за расследования о вспышке дизентерии в садах и школах по вине комбината питания «Московский школьник», который связывают с Пригожиным.

Из-за решения суда Алексей Навальный в июле объявил о ликвидации ФБК и создании нового юридического лица.