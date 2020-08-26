Президент Чехии попал в больницу, ему уже сделали операцию

Несчастный случай произошёл в резиденции Милоша Земана. 75-летний президент Чехии сидел в кресле и смотрел новости по телевизору. Затем встал, но сделал это крайне неудачно. Глава страны упал на правую руку и сломал её. Президент не воспользовался тростью и споткнулся, сообщил пресс-секретарь Земана Иржи Овчачек. Политика доставили в Центральный военный госпиталь в Праге, где президентом тут же занялись врачи.

Операция прошла под общим наркозом, она длилась больше полутора часов, всё прошло штатно. Земан остается под наблюдением медиков. Как долго президент Чехии проведёт в госпитале пока неизвестно, врачи определят сроки. В соответствии с этим скорректируют график поездок чешского руководителя. Местные СМИ отмечают, что Земан в последние годы нередко жаловался на проблемы с ногами, вызванные диабетом, поэтому ему приходится ходить с тростью. Длительное время он наблюдался в военном госпитале в Праге. Последний раз прошел там плановый осмотр в октябре прошлого года.

Угрозы для жизни травма не представляет. Милош Земан уже контактирует с семьёй и своими сотрудниками, сообщили в Пражском граде – резиденции президента.