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10:03, 26 августа 2020

США намерены создавать ракеты средней и меньшей дальности

Это подтвердил госсекретарь Майк Помпео во время выступления на предвыборном съезде Республиканской партии. По его словам, договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ракет средней и меньшей дальности, из которого США вышли, был вредным.

Теперь, считает Помпео, Вашингтон может строить ракеты для того, чтобы сдерживать российскую агрессию. Глава американской дипломатии также подверг критике Китай и сказал, что благодаря Дональду Трампу Североатлантический альянс стал сильнее.

В поддержку мужа выступила Мелания Трамп. Она назвала Дональда Трампа лучшим кандидатом на пост президента.

На съезде также выступил сын Дональда Трампа Эрик. Он считает, что Соединенные Штаты вновь стали более сильной и безопасной страной.



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